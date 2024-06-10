8-14 yaş arasındaki çocuklar Yozgatspor 1959 FK Yaz Okulunda buluşuyor.

Yozgatspor 1959 FK tecrübeli çalıştırıcılar eşliğinde tarafından Yozgatspor 1959 FK tesislerinde yapılacak olan eğitim programı, 8-14 yaş arası çocuklara futbolun temel teknik ve taktiklerini öğretmeyi hedefliyor.

Çocuklara düzenli spor alışkanlığı kazandırmak, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve doğru, kaliteli, seviyeli futbol eğitimi vermek amacıyla düzenlenen yaz futbol okulu kayıtları başladı.

Program kapsamında, çocuklar tecrübeli antrenörler Feridun Dündar ve Nihat Tinel eşliğinde futbol eğitimi alacak ve çeşitli sportif etkinliklere katılacak. Kayıt için ise kimlik fotokopisi, 1 adet resim ve sağlık raporu gerekli.

Yozgatspor 1959 FK Sorumlusu Feridun Dündar yaptığı açıklamada, “Burada eğitime aldığımız sporcularımızı geleceğimiz için yetiştiriyoruz. Futbol okuluyla gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor ve spor etkinliği yapmalarını sağlıyoruz. 2010-2016 arası doğumlu çocuklarımızı Yozgatspor 1959 FK Yaz Okuluna bekliyoruz” ifadelerini kullandı.