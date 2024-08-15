Türkiye genelinde milyonlarca tapu sahibi, 15 Ağustos tarihi itibariyle önemli bir uyarıyla karşı karşıya. Bu tarihten itibaren belirli yükümlülükleri yerine getirmeyen tapu sahiplerinin evleri ve arsaları zorunlu satışa çıkarılabilir.

GAYRİMENKUL TÜRLERİ: MÜSTAKİL VE MÜŞTEREK

Türkiye’de gayrimenkuller, mülkiyet durumlarına göre iki ana kategoride sınıflandırılır: müstakil ve müşterek. Müstakil gayrimenkuller, yalnızca bir kişinin mülkiyetinde bulunan taşınmazları ifade ederken; müşterek gayrimenkuller, birden fazla kişinin hissedar olduğu mülklerdir.

HİSSELİ TAPULAR VE ŞUFA HAKKI

Müşterek gayrimenkullerde, tapu hissedarlarının karar yetkisi bulunur ve bu, bazı hak ve sorumlulukları da beraberinde getirir. Hisseli tapular için en kritik haklardan biri "şufa hakkı" olarak bilinen önalım hakkıdır. Bu hak, üçüncü kişilerin hissedarlığa dahil olmasını zorlaştırır. Bir hisse sahibi payını satmak isterse, öncelikle bu payı diğer hissedarlara teklif etmek zorundadır. Eğer diğer hissedarlar bu payı almazsa, ancak o zaman üçüncü şahıslar ortaklığa dahil olabilir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ HİSSEDAR OLURSA NE OLUR?

Üçüncü kişilerin hisseli tapuya dahil olması her zaman sorun yaratmaz, ancak bu kişiler tüm hisseleri satın almak isterse, büyük bir risk ortaya çıkar. Bu durumda, diğer hissedarların ekonomik durumu yetersizse, üçüncü kişi düşük bir bedelle bile mülkiyeti ele geçirebilir. Bu da gayrimenkulün hissedarların elinden çıkmasına yol açabilir.

İCRA YOLU VE ZORUNLU SATIŞ TEHLİKESİ

Hisseli tapu sahipleri için icra yoluyla satış tehlikesi ciddi bir uyarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer bir hissedarın borcu nedeniyle icra işlemi başlatılmışsa, ilgili hisse payı zorunlu olarak satışa çıkarılabilir. Bu durum, diğer hissedarları da olumsuz etkileyebilir ve mülkün elden çıkmasına neden olabilir.