A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçta özellikle Fransız hakem Clement Turpin ve VAR hakemlerinin kararları büyük tartışma yarattı. Turpin ve VAR, Hollanda'nın en az 2 kırmızı kartı es geçerken, ikinci gol öncesi yaşanan faulu da görmezden geldi.

Maçın en tartışmalı anları arasında Yozgatlı Mert Müldür'e yapılan sert müdahale yer aldı. EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda - Türkiye maçında Hollandalı futbolcu Xavi Simons, Mert Müldür'e çok sert bir harekette bulunarak sarı kart gördü. Oyuncularımızın yoğun itirazlarına rağmen VAR hakemi Jerome Brissard, orta hakem Clement Turpin'i uyar(a)madı ve Hollanda sahada 11 kişi kalmaya devam etti.

Maçın ilk yarısında Hakan'ın ortasında Abdülkerim'den önce kaleci Verbruggen yumruklarla topu uzaklaştırdı.

Eski hakem Ahmet Çakar, "Sahadaki hakem iyiymiş gibi görünüyor ama en önemli hatası, ilk yarıda Xavi Simons'u atmamasıydı. Simons, Mert'in kaval kemiğine şiddetli bir şekilde bastı. Fransız hakem Clement Turpin sarı kart verdi, VAR da devreye girmedi." ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, "Mert Müldür'ün ayağına bastıkları pozisyon kırmızı kart. VAR neden çağırmıyor? Adam oyuncumuzun ayağına net bir şekilde bastı. Neden VAR'a çağırıp kırmızı kart demiyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısında Barış Alper Yılmaz, De Vrij'in müdahalesiyle yerde kaldı. Rakibini geçtiği takdirde kaleciyle karşı karşıya kalacak olan Barış Alper Yılmaz pozisyonun ardından kırmızı kart bekledi ancak Fransız hakem faul bile çalmadı.

Milli Takımımız 1-0 öndeyken ikinci yarıda gelişen atakta, Kenan Yıldız'ın kaleciden seken topuna hareketlenen Kaan Ayhan, Weghorst'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hollandalı futbolcunun topa vurduktan sonra Kaan Ayhan'ın dizine yaptığı müdahalede ay-yıldızlılar penaltı bekledi ancak Turpin ve VAR, yine oyunu devam ettirdi.

Hollanda'nın ikinci golü öncesinde arka direkte topu ağlara gönderen Cody Gakpo, gol öncesi Mert Müldür'e net bir şekilde temas etti. Ancak ne hakem Turpin ne de VAR hakemi Brisard, pozisyonda faul kararı veremedi.

Son bölümde ise Micky van de Ven'in, Samet Akaydin'in ayağına net bir şekilde basması, yine hakem ekibi tarafından atlandı. Pozisyon sonrası Samet sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kaldı.