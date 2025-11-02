Binlerce Yozgatlının yaşadığı Ankara'nın Mamak ilçesinde bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle bir kişi yaralandı.

Ankara’nın Mamak ilçesi Peyami Safa Mahallesi 354'üncü sokaktaki bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, patlamanın etkisiyle binada ve çevredeki bazı yapılarda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay Yerinde İnceleme

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve ekiplerden bilgi aldı. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken patlamanın kesin nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanıkları, patlama sonrası büyük bir gürültü duyduklarını ve apartman çevresinin yoğun dumanla kaplandığını belirtti.

Vatandaşlardan Tepki

Bazı vatandaşlar ise doğalgaz patlamasının olduğu yerde vatandaşların elinde sigara ile gezmesine tepki gösterdi.