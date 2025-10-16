Ankara’da en çok Yozgatlının yaşadığı ilçe olan Mamak'ta toprak kayması meydana geldi. 300 kişinin yaşadığı 17 katlı binanın bitişiğinde iddialara göre yapılan temel kazma çalışması nedeniyle toprak kayması yaşandı.

Mamak'ta Yürekler Ağıza Geldi

Ankara’da en çok Yozgatlının yaşadığı ilçe olan Mamak'ta, yürekler ağıza geldi. Mamak'ta başlayan inşaat çalışmasında yapılan temel kazma çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle bitişikte bulunan binada zeminde kayma yaşanırken bina sakinleri büyük panik yaşadı.

Zemin Kaydı Bina Boşaltıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatta temel kazma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bitişikteki yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 17 katlı bina boşaltıldı.

Olay, Mamak ilçesi Duralı Aliç Mahallesi 981. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 ay önce başlayan bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında bitişiğindeki 17 katlı binanın zemininde kayma meydana geldi.

Apartmanın çevresinde büyük çatlaklar oluştu. Güvenlik gerekçesiyle 45 dairelik bina tahliye edilirken, bina sakinleri geceyi akrabalarının yanında ve araçlarında geçirdi. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Deniz Sitesi sakinleri, tehlikenin ortadan kalkması için inşaatın durdurulmasını istedi.

Bina Sakinleri Tedirgin Oldu

Bina sakinleri zemin kayması nedeniyle büyük tedirgin yaşadıklarını belirterek apar topar aşağı indiklerini ve 4 aydır diken üzerinde oturduklarını belirttiler. Bina sakinleri yaşadıkları sorunu duyurmaya çalışırken yetkililerin müdahalede bulunmasını istediler.