Meclis gündeminde, emekli, memur, esnaf ve işçiler başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren köklü düzenlemeler bulunuyor. Özellikle sosyal konularda yapılacak olan değişiklikler, çalışma hayatının geleceğini şekillendirecek. Orta Vadeli Program’da (OVP) da yer alan bu önemli düzenlemelerin detayları yavaş yavaş netleşmeye başladı.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KÖKTEN DEĞİŞİKLİK

TBMM’nin yeni yasama döneminde ele alacağı başlıca konulardan biri, emekli maaş bağlama sisteminin değiştirilmesi olacak. Milyonlarca emekli ve çalışanın maaşlarının hesaplanma formülleri yeniden gözden geçirilecek ve karmaşık olan mevcut sistemin sadeleştirilmesi hedeflenecek. Yeni düzenlemeyle, prime esas kazançların yanı sıra çalışma gün sayısının da maaş bağlama sürecindeki etkisi artırılacak. Bu sayede, daha fazla prim ödeyen ve uzun süre çalışan vatandaşların daha yüksek emekli maaşı almaları teşvik edilecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES)

OVP kapsamında yer alan bir diğer önemli değişiklik ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) hayata geçirilmesi olacak. Bu sistemle, çalışanlara mevcut emeklilik maaşlarına ek olarak ikinci bir maaş imkânı sunulacak. TES’in, yılın son çeyreğinde uygulamaya geçmesi planlanıyor ve bu sistem, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) aracılığıyla gerçekleştirilecek. Çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yanı sıra TES üzerinden de emekli maaşı veya toplu para alma hakkına sahip olabilecek.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISINDA DÜŞÜŞ

Küçük esnafı ilgilendiren yeni düzenlemeyle, Bağ-Kur prim gün sayısında önemli bir değişiklik yapılacak. Bağ-Kur’lu esnafın emeklilik için ödemesi gereken prim günü sayısı, SSK’da olduğu gibi 7200 güne indirilecek. Bu düzenleme ile küçük esnaf, 9000 gün yerine 7200 gün prim ödeyerek, yaklaşık 5 yıl daha erken emekli olma şansını elde edecek.

EMEKLİ MAAŞLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR GİDERİLECEK

Son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılan emekli maaşları arasındaki uçurum, yeni bir sistemle giderilmeye çalışılacak. Mevcut güncelleme katsayısına göre, enflasyon ve ekonomik büyüme dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, emekli olanlar arasında yıllara göre yüzde 30-35 oranında maaş farkı oluşabiliyor. 2024 yılında emekli olan bir kişinin maaşı, 2025’te emekli olacak bir kişiye göre bu oranda daha yüksek olabiliyor. Bu farklılıkların önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Dünya genelinde tartışılan çalışma günlerinin azaltılması konusu, Türkiye’de de gündeme gelecek. Özel sektörde haftalık 45 saat olan çalışma süresinin, 35-40 saat aralığına düşürülmesi görüşülecek. Ayrıca, “4 gün çalışma, 3 gün tatil” şeklinde bir model de tartışılacak.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ

Kamu çalışanlarını ilgilendiren bir diğer düzenleme ise 3600 ek gösterge ile ilgili olacak. Görevdeki memurlar için yapılacak bu düzenleme ile 1. dereceye ulaşan tüm kamu çalışanlarının ek göstergeleri otomatik olarak 3600’e yükseltilecek. Bu sayede, unvanlar arasındaki ek gösterge farklılıkları ortadan kalkacak ve yeni bir düzenlemeye gerek kalmadan, sistem otomatik olarak devreye girecek.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Ev hanımlarının sosyal güvenceye kavuşması ve emeklilik hakkı elde etmesi için de önemli adımlar atılacak. Aile Koruma Paketi kapsamında yapılacak olan bu düzenleme ile ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca, kadınlara çocuk sayısına göre yıpranma payı ve yaş şartlarında indirim gibi haklar da sağlanacak.

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ

Özel sektörde çalışma saatlerinin düşürülmesi dışında, kamu sektöründe de esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. OVP’de yer alan bu düzenleme ile memurlar, esnek mesai saatlerini tercih edebilecek, uygun alanlarda uzaktan veya evden çalışma imkanına sahip olabilecek.

Bu kapsamlı düzenlemelerin, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirdiği ve TBMM’nin yeni yasama döneminde sosyal güvenlik ve çalışma hayatında köklü değişikliklere yol açacağı öngörülüyor.