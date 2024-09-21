Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından düzenlenecek 2024 indirim kampanyasının detaylarını açıkladı. Her yıl merakla beklenen bu kampanya, 2024 yılı için de konut ve işyeri sahiplerine büyük avantajlar sunacak.

YÜZDE 25 İNDİRİM FIRSATI

Kampanya kapsamında, TOKİ'den satın alınan konut ve işyerleri için borcunu tamamlayan ya da bir kısmını kapatan vatandaşlara yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlanacak. Özellikle 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri için bu fırsat, finansal yüklerini hafifletme anlamında önemli bir avantaj sunuyor.

BAŞVURU TARİHLERİ

2024 TOKİ indirim kampanyasına katılmak isteyenler, başvurularını 23 Eylül - 18 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Vatandaşlar, kampanyadan yararlanmak için satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuracak. Ödenmesi gereken toplam tutar, ilgili bankadan öğrenilebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kampanyadan faydalanabilmek için belirlenen bazı şartlar şu şekilde:

Borcun Peşin Kapatılması: TOKİ’den konut veya işyeri alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

Taksitlerin Durumu: 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılan konutların sahipleri, geri ödeme taksitlerini 2023 yılı Haziran sonuna kadar ödemiş olmalı ve kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması gerekmektedir.

Kısmi Ödeme: Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar, kalan borç bakiyesinin yüzde 25’ini ya da daha fazlasını ödemeleri durumunda da indirimden faydalanabilecekler.

Ödeme Önceliği: Başvuru tarihinde, borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemeleri yapılmış olmalıdır. Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmamalıdır.

Gerekli Belgeler: Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde, kampanyadan yararlanmak isteyenler, başvuru için site yönetiminden "borcu yoktur" belgesi ve ilgili belediyeden emlak beyan değerini gösterir belgeyi yanlarında bulundurmalıdır.

İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları bankalardan destek alabilecekler. Önemli bir nokta ise, kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25’lik indirimden yararlanılamayacağıdır.

2024 TOKİ indirim kampanyası, konut ve işyeri sahipleri için önemli bir fırsat sunarak, ekonomik yüklerini azaltmayı hedefliyor. Başvuru sürecine dair detayların dikkatle incelenmesi, başvuru sahiplerinin avantajlarından faydalanmalarını sağlayacaktır.