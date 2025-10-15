Hacı Bayram Veli Camii yoğun ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Başkentin huzur dolu noktasında pek çok ziyaretçinin bilmediği bir çilehane olduğu ortaya çıktı.

Kimse Bilmiyor: Gizli Çilehane

Ankara'da manevi değerlerin en yüksek olduğu yerleşim yerlerinin başında gösterilen Hacı Bayram'da pek çok kişinin bilmediği bir çilehane olduğu ortaya çıktı. Çilehane yılın belirli günlerinde ziyarete açılırken burada Hacı Bayram Veli'nin yanı sıra öğrencileri Akşemseddin ve Şeyh Eşrefoğlu Rumi'nin de kullandığı açıklandı.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama Yapıldı

Hacı Bayram Veli internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada çilehane hakkında "Bayramilik’te manevi olgunluğu elde etmek üzere kırk gün süre ile insanlardan ayrılıp küçük bir çile odasında kalıp Allah’ı düşünmek, O’na ibadet etmek,O’nun isimlerini anmak, susmak, az yemek az içmek gibi uygulamalar büyük önem arzeder.Burda amaç zihnin Allah düşüncesi üzerinde yoğunlaşma yeteneği elde etmesidir.Bu uygulamanın temelinde Peygamber Efendimizin (SAV) peygamberlik gelmeden önce Hira mağarasında bir süre insanlardan uzak kalması, yine O’nun Ramazan ayının son on gününde itikafa çekilmesi vardır.

Gizli Odayı Akşemseddin Kullandı

Çilehanenin çile odaları ilk odaya açılan düzgün olmayan bir koridor boyu sıralanmışlardır. Bunlar dört tanedir. En sondaki çile odası mihrabın altına oldukça yakındır. Düzgün olmayan kare planlı bu odaların havalandırma bacaları vardır. Bu odaları Hacı Bayram-ı Veli ve öğrencileri Akşemseddin, Şeyh Eşrefoğlu Rumi ile tarikat üyeleri kullanmışlardır." ifadelerine yer verildi.

Gizli çilehane yılın sadece belirli tarihlerinde ziyaretlere açılıyor. Özellikle de Ramazan ayında yoğun ilgi gören çilehane insanların kendileriyle baş başa kalarak manevi bir yolculuğa çıktıkları ve iç dünyalarına döndükleri bir yer olarak kabul edilmektedir.