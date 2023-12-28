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Türkiye'de asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesine rağmen, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların alım gücü ciddi bir şekilde azalıyor. Bu durum, milyonlarca vatandaşı olumsuz etkilerken, insanlar artık alışverişlerini kredi kartlarıyla yapmak zorunda kalıyor.

Kasım ayına ait verilere göre kartlı ödemelerde önemli bir artış yaşandı. Önceki yılın aynı dönemine göre kartlı ödeme tutarı yüzde 116 artarak 887,9 milyar liraya ulaştı. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerdeki büyüme oranı ise yüzde 124 olarak kaydedildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından yapılan açlık-yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı aralık ayında 835 lira daha artarak 16 bin 483 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 47 bin lira sınırına yaklaştı.

Hayat pahalılığının artmasıyla birlikte, vatandaşlar alışverişlerini neredeyse sadece kredi kartlarıyla yapabiliyorlar. Bankalararası Kart Merkezi'nin Kasım ayı verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 887,9 milyar lira oldu. Kredi kartlarıyla yapılan ödemelerdeki artış oranı yüzde 124 olarak gerçekleşti.

2022 yılının kasım ayı itibariyle kredi kartı sayısında yüzde 18'lik, banka kartı sayısında yüzde 12'lik, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 26'lık bir artış yaşandı. Toplam kart sayısı 391,9 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdi.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki büyüme oranı yüzde 124, banka kartları ile yapılan ödemelerde yüzde 82, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 123 olarak kaydedildi. Kasım ayında toplam kartlı ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1,4 milyara ulaştı.

Bu veriler, ekonomik zorluklar nedeniyle vatandaşların özellikle kredi kartlarına olan talebinin arttığını ve nakit kullanımının azaldığını gösteriyor.