Dış İşleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Yozgat’tan Sivas’a, Kırıkkale’den Çorum’a, Kırşehir’den Çankırı’ya kadar 29 derneği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) ağırladığını belirterek açıklamada bulundu.

Ziyaretleri için teşekkür ederek açıklama yapan Oktay, “Yozgat’tan Sivas’a, Kırıkkale’den Çorum’a, Kırşehir’den Çankırı’ya kadar 29 hemşehri derneğimizi Gazi Meclis’imizin çatısı altında ağırladık. Tüm derneklerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan