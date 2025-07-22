Ziyarette Dernek Başkanı Haydar Duran’a, dernek yönetim kurulu üyeleri Hayrı Kılıç, Beyler Anaç, Mehmet Kara, Muş Ali ve Yılmaz Başkan eşlik etti.

Görüşmede, başta Ankara’da yaşayan Yozgatlıların sosyal dayanışmasını artırmaya yönelik projeler olmak üzere, dernek çalışmaları ve bölge insanının talep ve beklentileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Duran, ziyarette yaptığı konuşmada, dernek olarak hemşehri kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla birçok sosyal ve kültürel faaliyeti hayata geçirdiklerini söyledi. Ankara’da yaşayan Yozgatlıların birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerinin önemine değinen Duran, bu noktada siyaset ve sivil toplum arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ankara’da ve Türkiye genelinde yaşayan Yozgatlıların her alanda güçlü bir şekilde temsil edildiğini, bu temsilin daha da ileri taşınması için sivil toplum kuruluşlarının etkin rol oynamasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaret sonunda Başkan Haydar Duran, Kürşat Zorlu’ya Yozgatlı hemşehriler adına teşekkür ederek, desteklerinin her zaman kendileri için kıymetli olduğunu belirtti.