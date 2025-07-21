Yozgatlılardan Anlamlı Buluşma

Sincan Yozgatlı Dernekleri tarafından Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure etkinliğinin 6’ncısı düzenlendi.

Lale Meydanı’nda gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Abuzer Bakır’ın okuduğu Kur’an tilavetinin ardından, hazırlanan aşureler katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Programa, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Selçuk Bağcı, Ağrı Sincan Dernekler Başkanı ve Derekaplancı Köyü Dernek Başkanı Adnan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, Sincan Çankırılılar Derneği yönetim kurulu üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, aşure dağıtımıyla birlikte toplumsal dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı.

Sincan Yozgatlı Dernekleri Başkanı Haydar Duran, yaptığı açıklamada bu tür organizasyonların toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini belirterek "Amacımız hem kültürel değerlerimizi yaşatmak hem de toplumsal birlikteliğe katkı sunmak" dedi.

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Selçuk Bağcı ise, bu tür etkinliklerin sosyal bağları güçlendirdiğini ve geleneklerin yaşatılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Başkan Bağcı, bu tür etkinliklere ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini dile getirdi.