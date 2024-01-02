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Vergi uzmanı Ozan Bingöl, asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zammın, tarife yöntemiyle yıllardır gizli vergi artışlarına neden olduğunu belirterek, "Zammın önemli bir kısmı yine vergiye gidecektir. Bunun nedeni ise yıllardır tarife zulmüyle gizli bir vergi zammı yapılmasıdır" dedi.

Bingöl, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda, "2023 yılında 20 bin TL brüt maaş alan bir çalışandan, asgari ücret istisnası düşüldükten sonra yıllık 20 bin 690 TL gelir vergisi kesilmiştir" bilgisini paylaştı. Aynı çalışanın 2024 yılı için yüzde 50 zam alarak brüt 30 bin TL maaşa ulaştığında, asgari ücret istisnası düşüldükten sonra yıllık 25 bin 715 TL gelir vergisi kesileceğini belirtti.

Vergi uzmanı, "Bu arada, birkaç yerden huzur hakkı alan ve vergilerini de ilgili kuruma ödeten bürokratların böyle bir vergi dilimi sorunu bulunmamaktadır. Hatta birkaç işverenden ücret geliri elde edip beyanname vermek zorunda kalırlarsa ortaya çıkacak vergiyi de ilgili kurumdan alabilirler!" şeklinde konuşarak bürokratların bu tür vergi sorunları yaşamadığını vurguladı.