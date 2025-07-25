Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi. Artan sıcaklıkların, düşük nem oranı ve rüzgârla birleşmesi durumunda orman yangınlarının hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yayılabileceği vurgulandı.

Açıklamada, yangınlara erken müdahale edilse dahi şiddetli hava koşulları nedeniyle kontrol altına almanın güçleştiği ifade edilerek, vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu: “Anız yakmayın. Sigara izmaritini doğaya atmayın. Açık alanlarda ateş yakmaktan kaçının. Cam şişeleri ve yanıcı materyalleri doğada bırakmayın.”

Açıklamada, “Unutulmamalıdır ki orman yangınlarının yüzde 86’sı insan kaynaklıdır. Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan zararlar doğurabilir ve hapis cezası ile sonuçlanabilir” denildi.

Yozgat Valiliği, ormanları korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, vatandaşları hem dikkatli olmaya hem de şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeye davet etti.