Dönüş yolunda trafik yoğunluğunun daha da fazla olacağının altını çizen Valilik tarafından, dönüş yolunda dikkatli olunması gereken noktalara dikkat çekildi.

Valilikten yapılan uyarıda, “Değerli sürücüler, tatil bitti. Dönüş yolunda trafik yoğunluğu daha da fazla olacak. Dönüş yolunda lütfen, telefona değil yola odaklanalım. Yolculuk boyunca hız limitlerini aşmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Hayırlı yolculuklar diliyoruz, yolun sonu eviniz olsun. Gideceğiniz yere geç gitmek, hiç gidememekten iyidir. Lütfen yolculuğunuz boyunca sık sık mola verin. Uykusuz bir şekilde araç kullanmayın” ifadelerine yer verildi.

Uyarının devamında şunlar söylendi: “Yolun sonu evin olsun mesafenizi koruyun. Önünüzdeki araçla aranızda iki saniyelik güvenli takip mesafesi bulundurun. Emniyet kemerinizi her zaman takın. Sizi korumak için var. Hız sınırlarına uyarsanız gerektiğinde aracınızı durdurabilir, yoldaki değişikliklere zamanında ayak uydurabilirsiniz. Sarı ışıklarda durmaya hazırlanın ve kırmızı yanınca durun. Alkol sürüş kabiliyetinizi kötüleştirmekten başka işe yaramaz. Sarhoşken araç kullanmayın.”

Valilik yetkilileri, sürücülerin bayram süresince trafik kurallarına uyum sağlaması, hız limitlerine riayet etmesi ve emniyet kemerlerini takması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, tatil için yola çıkacakların araçlarını yola çıkmadan önce kontrol etmeleri ve dinlenmiş olarak seyahat etmeleri konusunda da uyarılarda bulunuluyor.

Uzun süreli araç yolculuklarında sürücülerin mutlaka kısa aralıklarla molalar vermesi tavsiyesinde bulunan Valilik tarafından, "Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak, uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmak yapılan hataların başında gelmektedir. Bunun yanı sıra hız, hatalı sollama, trafik işaret ve işaretçilerine uymama gibi ihlaller de kazalara yol açmakta. Ben tüm sürücülerimize ve ailelerine kazasız bir şekilde evlerine ulaşmalarını diliyoruz" denildi.