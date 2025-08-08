Yozgat’tan da başvuruların kabul edileceği alım sürecinde, şehir dışından gelen personel için lojman desteği sağlanacak.

MPG A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, CNC abkant pres tezgahı operatörü, gazaltı kaynakçısı, kasa montaj personeli, robot kaynak operatörü, elektrik personeli, hidrolik tesisat personeli ve testere kesim operatörü alınacak.

Şirket yetkilileri tarafından konu ile ilgili yayımlanan ilanda, “Savunma sanayii üzerine faaliyet gösteren öncü kuruluşlardan biri olan şirketimizde istihdam edilmek üzere; deneyimli ve vasıflı personel alınacaktır. Değerli ekibimizin bir parçası olmak istiyorsanız başvurmayı unutmayın. Vardiyalı sistemde çalışabilecekler tercih sebebidir. Konya dışından yapılacak başvurularda firmamız tarafından lojman desteği sağlanacaktır” denildi.

59 Yıllık Üretim Tecrübesi

1966 yılında tarım makineleri üretimi ile faaliyetlerine başlayan MPG A.Ş., yıllar içinde vinç sektöründen savunma sanayiine uzanan geniş bir yelpazede üretim yaptı. 1994’te Kombassan Holding bünyesine, 2017’de ise Bera Holding bünyesine katılan firma, Ar-Ge merkezine sahip.

68 Bin Metrekarelik Tesis

Konya’daki modern üretim tesisinde 25 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren MPG A.Ş., 25’ten fazla mühendis ve 200’ü aşkın çalışanıyla savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda üretim yapıyor. Şirket, otomasyon sistemleri, dijital takip ve kalite kontrol süreçleriyle global standartlarda üretim gerçekleştiriyor.