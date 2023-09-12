Yozgat Belediyesi tarafından alınan kararın ardından suya gelen zam hakkında vatandaşlara ne düşündüklerini sorduk. Vatandaşların ortak kararı ise yüzde 233’lük bir zammın fazla olduğu yönünde.

“SESSİZ SEDASIZ YAPARIZ” DEMİŞLERDİ

Ağustos ayı olağan meclis toplantısında toplu taşıma ücretlerine zam yapılması maddesi konuşulurken Belediye Başkanı Celal Köse tarafından “Sessiz sedasız yaparız” şeklinde suya zam yapılması talebi gündeme taşımıştı.

Hatta bir belediye meclis üyesi tarafından “Bugünlerde suya zam yapılırsa seçime kadar unuturlar” ifadelerine yer verilmişti.

Bunun ardından yapılan eylül ayı olağan meclis toplantısında ise herhangi bir zam talebi gündeme gelmemişti.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ağustos ayı olağan meclis toplantısında söylediği söylemin üzerine sözünü yerine getirerek sessiz sedasız suya zam yaptı.

Yapılan zammın ardından; 0-10 metreküp arası su tüketiminde, suyun metreküp fiyatı 1,80 liradan 6 liraya, 11-20 metreküp arası su tüketiminde, suyun metreküp fiyatı 2,70 liradan 9 liraya, 21 metreküp ve üzeri su tüketiminde, suyun metreküp fiyatı 3,60 liradan 12 liraya yükseltildi.

Alınan zam kararı hakkında vatandaşların fikirlerini sorduk. Vatandaşlar ise çok fazla bir zam yapıldığını söyleyerek zamma tepki gösterdi.

“HALK NEDEN 6 LİRAYA İÇİYOR BU SUYU”

Yapılan zamma isyan eden vatandaş Fazlı Karaduman, “Biraz adaletli olmak gerek. Allah’ın yerden çıkan suyunu bu fiyattan satmanın anlamı yok ki! Saray bu fiyata kullanıyor mu bu suyu, içmiyor. Kendileri bedavaya kullanıyor bu suyu. Vatandaşlar bu kadar eziyet çeken halk neden 6 liraya içiyor bu suyu. Belediye tarafından alınan kararları vatandaşların da duyması hatta belediye meclisinin halka açık şekilde yapılması lazım. Vatandaşın, samimiyetini, inancını, güvenini yıktılar ve dalga geçtiler. Allah’ın verdiği suyu 6 liraya içmek zorunda değilim” diye konuştu.

“GELEN ZAMLAR ÇOK OLUYOR”

Zam kararı ile ilgili fikrini paylaşan Nuriş Yıldız, “Ben suyun fiyatlarının artırılmasından taraftar değilim. Biz zaten en düşük maaş ile geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Evim için zaten kredili ödüyorum her şeye zam geldi suya da zam gelirse ne yapacağız. Gerçekten gelen zam bizleri oldukça zorlayacak. Bizler zaten suyu tasarruflu olarak kullanıyoruz. Tek damla suyu bile kullanmaya değerlendirmeye çalışıyorum. Ben bu kadar tasarruf yaptığım halde de zam gelmesini istemiyorum. Gelen zamlar çok oluyor. Bu zaman kadar gelen faturalarım zamsızdı. Normalde 28’inde gelecek olan faturam henüz gelmedi. Bu ay o zaman zamlı olarak faturam gelecek. Ama istenmeyen bir zam oldu. Ama belediye zammı yapmış bizlerin yapacak bir şeyi yok. Artık suları daha tasarruflu kullanacağız” dedi.

“ALLAH YARDIM ETSİN”

Yüksel Taş isimli vatandaş, “Hayat gerçekten zor. Her şeye zam gelmesinde bizlerde bıktık artık. Çok fazla olarak bir zam uygulanmış. Bu zam gerçekten çok fazla. 1 lira 80 kuruştun biranda 6 liraya yükseleceğine 3 liraya yükselsin, bu kadar çok neden yükseliyor. Geçen ay normal olarak faturamı yatırdım şu anda yeni faturamız henüz gelmedi. Allah yardım etsin herkese diyecek bir şeyimiz yok” ifadelerini kullandı.

“FAHİŞ BİR FİYAT ARTIŞI OLMUŞ”

Berber esnafı Yavuz Kaya da yapılan zammın çok fazla olduğunu düşündüğünü söyleyerek açıklamada bulundu. Kaya, “Suya gelen zaman 1 lira 80 kuruştan 6 liraya çıkartması fahiş bir fiyat artışı olmuş. Böyle bir zam olamaz, olmayacak bir şey. Yüzde yüz bile değil, yüzde 300 üzerinde uygulanan bir zam oranı var, bu hiç hoş bir şey değil. Ben berberlik işi ile uğraşıyorum, ben işimin neredeyse yüzde 80’i su ve bu gelen zamlar en çok bizi etkileyecek. Bizim berber fiyatlarımızı kayıtlı olmuş olduğumuz esnaf odası belirliyor. Onlar zam yapmadan bizler fiyatlarımızda her hangi bir değişiklik yapamıyoruz. Gelen bu zamlarda bizim cebimizden çıkacak” şeklinde konuştu.

“YAPILAN ZAM ÇOK FAZLA”

Son olarak Mahmut Avcı isimli vatandaş şu ifadelere yer verdi: “Suya gelen zammı doğru bulmuyorum. Aldığım maaş belli, zaten emekli insanım. Geçim zaten zor. Suya da zam gelince elimizdeki maaş hangi birine yetsin bilemiyorum. Zaruri ihtiyaç olan gıdayı bile kısıtlı şekilde alıyoruz. Yapılan zam çok fazla olmuş. Keşke olmasaydı. Emekli olarak bu durumda yaşamaya razı değilim. Hayat şartları zaten zor bir de bu zammın yapılması bizim hayatımızı daha da zorlayacak.” (Selma Şahin-Melike Aslı Arslan)