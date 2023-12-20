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Yozgat Valiliği tarafından sosyal medya tarafından vatandaşlara çeşitli konularda uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmaya devam ediyor.

Yeni yıla sayılı günler kala Yozgat Valiliği ‘yılbaşı özel indirimleri, yılbaşı kampanyası’ konulu sahte içeriklere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı; "Yılbaşı özel indirimleri, yılbaşı kampanyası konulu sahte içeriklere dikkat! Tanınmış marka veya mağazalar taklit edilerek oluşturulan sahte bağlantılara itibar etmeyin. Çevrim içi alışverişlerinizde güvenli site ve ödeme yöntemlerini kullanın.”

"NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?"

“Yılbaşı özel indirimleri” gibi içeriklerle iletilen sahte bağlantılara ve asılsız paylaşımlara itibar etmeyin.

Bilenen marka ya da mağazaları taklit eden bağlantılar üzerinden kredi kartı bilgilerinizi paylaşmayın.

Çevrimiçi alışveriş için resmi uygulama ve internet sitelerini tercih edin.

Satın alma işlemlerinde “3D Secure” ve “sanal kart” gibi güvenli ödeme yöntemlerini kullanın.