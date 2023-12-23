Tahmini Okuma Süresi: dakika

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,46'lık bir değer kaybı yaşarken, altının gram satış fiyatı yüzde 2,21 artış gösterdi. Euro/TL yüzde 1,62 ve dolar/TL ise yüzde 0,59 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 7.553,85 ve en yüksek 8.010,47 puan seviyelerini gördükten sonra, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,46 oranında bir kayıpla 7.557,56 puandan tamamlandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bin 942 liraya yükselerek bu hafta yüzde 2,21'lik bir artış kaydetti. Cumhuriyet altını ise yüzde 2,20'lik bir kazançla 13 bin 51 liraya çıktı. Geçen hafta sonunda 3 bin 126 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 3 bin 194 liraya çıktı.

Dolar bu hafta yüzde 0,59'luk bir değer kazancıyla 29,2160 liraya, avro ise yüzde 1,62'lik bir kazançla 32,2250 liraya yükseldi.

Yatırım fonları yüzde 0,45, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 0,71 değer kazandı. Kategorilere göre bakıldığında, yatırım fonları içinde en yüksek kazancı yüzde 2,41'lik artışla "Kıymetli Maden" fonları elde etti.