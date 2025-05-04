Aksaray’da düzenlenen YURTLİG Masa Tenisi İç Anadolu Grup Müsabakalarında Yozgat’ı temsil eden erkek masa tenisi takımı, grup birincisi olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen YURTLİG Masa Tenisi İç Anadolu Grup Müsabakalarının Aksaray’da gerçekleştirildiği belirtildi. Müsabakalarda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı erkek masa tenisi takımının üstün bir performans sergileyerek grup birincisi olduğu kaydedildi.

Grup müsabakalarında elde edilen birincilikle birlikte Yozgatlı sporcuların Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandığı ifade edilen açıklamada, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi göstermiş oldukları özveri ve başarıdan dolayı tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası’nda da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz” denildi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, sporculara Türkiye Şampiyonası yolunda desteklerinin süreceğini ifade etti.