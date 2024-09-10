Projeleri, “Engelleri Aşan Yapay Zeka” başlığı altında sunulan ve günlük yaşamda yatalak bireylerin standartlarını yükseltmeye yönelik tasarlanan yapay zekaya sahip tekerlekli sandalye, üniversite ve üzeri kategorisinde finale kaldı.

PROJE ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLER

Proje, engelli bireylerin taşınmasında ve kendi ihtiyaçlarını karşılamasında önemli kolaylıklar sağlayacak özelliklerle donatıldı. Tekerlekli sandalye, GPS konumlandırma sistemi, GSM modülü ve nabız sensörü gibi teknolojik donanımlarla ön plana çıkıyor. Bu sensörler, engelli bireyin sürekli nabız bilgisini alarak, normal değerlerin dışına çıkıldığında ebeveyne anlık konum ve nabız bilgisi iletilmesini sağlıyor. Bu sayede acil durumlarda hızlı müdahale olanağı sunuluyor.

Ebeveynler, tekerlekli sandalyeye SMS göndererek nabız ve konum bilgilerini doğrudan alabiliyorlar. Ayrıca, baş hareketleri ile kontrol edilebilen bu tekerlekli sandalye, “Acil Mod” özelliği sayesinde kişinin bayılması durumunda güvenli bir şekilde kendini koruyarak, engelli bireyin can güvenliğini sağlıyor.

PALET SİSTEMİ VE ÇEVRECİ ENERJİ KULLANIMI

Projenin diğer dikkat çeken özellikleri arasında, palet sistemi sayesinde engelli rampasına ihtiyaç duymadan kaldırım ve merdivenlerden rahatça inip çıkabilme yeteneği bulunuyor. Ayrıca, ağırlık merkezi dengeleyici koltuk sistemi ile yüksek eğimlerde devrilmelerin önüne geçilmesi sağlanmış. Çevreci enerji kaynaklarından güneş enerjisi ile şarj olabilen tekerlekli sandalye, kablosuz şarj özelliği ile de kullanım kolaylığı sunuyor.

TEKNOFEST 2024 VE ÖDÜLLER

Proje, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muharrem Kırak’ın danışmanlığında, Samet Cengiz ve Mehmet Akınol tarafından geliştirildi. Teknofest 2024’te 788 bin 161 takım ve 1 milyon 600 bin yarışmacı arasından finale kalmayı başaran proje, Yozgat’ın adını büyük bir organizasyonda duyurdu. Yarışmanın sonuçları ilerleyen günlerde açıklanacak ve büyük ödül töreni 2-6 Ekim tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek.

Boğazlıyan’ın ve Yozgat’ın gururu olan bu proje, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırma yönündeki önemli bir adımı temsil ediyor ve toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmayı amaçlıyor.