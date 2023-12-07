Tahmini Okuma Süresi: dakika

Samsun Bafra'da drift yapan motosiklet sürücülerine toplam 65 bin TL cezai işlem uygulandı. Bu gelişme Yozgat’a da uyarıyı beraberinde getirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri üzerine harekete geçen Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 55 AJK 314 plakalı motosiklet sürücüsü A.C.'ye ağır cezai işlemler uyguladı. Bu olay, şehirde drift yapan sürücülere karşı sert tedbirlerin alındığı bir dönemi işaret ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan drift görüntülerini tespit eden emniyet ekipleri, 55 AJK 314 plakalı motosiklet sürücüsü A.C.'ye toplamda 28 bin 582 lira para cezası uyguladı. Bu ceza, drift yapmaktan kaynaklanan 20 bin 342 lira ile ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı verilen 8 bin 190 liradan oluşuyor. A.C., ayrıca 2 ay boyunca trafikten men edildi.

Aynı şekilde, Instagram üzerinde paylaşılan drift görüntülerinin sahibi olan 55 AGS 826 plakalı motosiklet sürücüsü O.Ç. de 20 bin 342 lira cezai işleme maruz kaldı. Aynı olayda ehliyetsiz araç kullanmakla suçlanan M.E.Y.'ye ve aracın sahibine de ayrı ayrı 8 bin 190'ar lira ceza kesildi. O.Ç.'nin sürücü belgesine ise 2 ay süreyle el konuldu.