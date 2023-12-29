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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yeni bir kararla, ısınma ihtiyacı olan ailelere yönelik kömür yardımı yapılacağı duyuruldu. Bu yardımın detayları, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile netlik kazandı.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla gerçekleştirilecek olan kömür yardımından faydalanmak isteyen aileler, belirlenen muhtaçlık kriterlerine uygun olarak seçilecekler. Kömür miktarları ise, bölgenin iklim şartları, geçmiş yıllardaki dağıtımlar ve kömür kalitesi gibi faktörler gözetilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Bu sosyal yardımın temel amacı, ihtiyaç sahibi ailelerin ısınma ihtiyacını karşılamak olarak belirlendi. Bu çerçevede, kömürün başka amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaklanmıştır. Bu kurala uymayan ailelerin yardım hakları, vakıflar tarafından yeniden değerlendirilecektir. Kömür teslimatları, kararda belirtilen hükümlere uygun olarak ve ailelerin ihtiyaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.