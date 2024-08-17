Türkiye’deki 81 ilin kadın ve erkeklerde ortalama yaşam süreleri belirlenirken, bu veriler iller arasında farklılıklar gösteriyor. Yozgat’taki kadın ve erkeklerin yaşam süresi ne kadar? Türkiye genelinde yaşam sürelerini etkileyen faktörler neler? İşte detaylar.

TÜRKİYE’DE YAŞAM SÜRELERİ

Türkiye genelinde yaşam süreleri, iklim, sağlık hizmetlerine erişim, beslenme alışkanlıkları ve genel yaşam standartlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İllere göre ortalama yaşam sürelerinde önemli farklılıklar gözlemleniyor.

EN UZUN YAŞAM SÜRESİ TUNCELİ’DE

Son verilere göre, Türkiye’de en yüksek yaşam süresine sahip il Tunceli oldu. Tunceli’de kadınların ortalama yaşam süresi 84,1 yıl, erkeklerin ise 77,0 yıl olarak belirlendi. Bu durum, Tunceli’yi Türkiye genelinde en uzun yaşam süresine sahip il yapıyor.

EN KISA YAŞAM SÜRESİ KİLİS’TE

Kilis ise kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süresinin en düşük olduğu il olarak öne çıkıyor. Kilis’te kadınlar ortalama 78,8 yıl, erkekler ise 73,5 yıl yaşıyor. Bu sonuçlar, Kilis’in Türkiye’de en kısa yaşam süresine sahip il olduğunu gösteriyor.

YOZGAT’TAKİ YAŞAM SÜRELERİ

Yozgat’ta kadınların ortalama yaşam süresi 80,7 yıl, erkeklerin ise 74,8 yıl olarak hesaplandı. Yozgat’ta kadınlar, erkeklere göre ortalama 5,9 yıl daha uzun yaşamaktadır. Genel olarak Yozgat’ın ortalama yaşam süresi 77,7 yıl olarak belirlendi.

İllere göre kadın ve erkeklerin ortalama yaşam sürelerinin farklılık göstermesi, sosyal ve ekonomik koşulların yaşam süresi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki illerde yaşayan bireyler arasında belirgin yaşam süresi farkları gözlemleniyor. Bu farklılıklar, illerin sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerinden kaynaklanıyor.

Yozgat’taki yaşam süresini etkileyen faktörler arasında sağlık hizmetlerine erişim, beslenme alışkanlıkları, çevresel koşullar ve genel yaşam kalitesi öne çıkıyor. Yozgat’ın sağlık hizmetlerine erişim düzeyi ve çevresel koşullar, ildeki ortalama yaşam süresini belirleyen başlıca etkenler arasında bulunuyor.