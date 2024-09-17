Hatay’ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde inşa edilen Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin açılış törenine katılan Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada Hatay’da sadece yeni bir yaşam alanı değil, aynı zamanda çocuklara daha güzel bir gelecek sunmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti. Çocuk evleriyle çocuklara güvenli ve sıcak bir yuva sunduklarını ifade eden Göktaş, "Bu yeni başlangıçla onların mutlu bir yaşam sürmeleri için önemli bir adım atıyoruz. Çocuk evleri sitemizin Hatay için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Göktaş, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümelerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayarak, sosyal politikalarını çocuğun üstün yararı ilkesine dayandırdıklarını söyledi. Göktaş, "Çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmeleri, ülkemizin gelişimi ve refahı için büyük önem taşıyor. Onlara güven vermek, kendilerine olan inançlarını pekiştirir ve hem kendi geleceklerine hem de toplumun refahına katkı sunar" dedi.

Göktaş, Bakanlık olarak çocukların aile sıcaklığı içinde büyümelerini sağlamak amacıyla yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini, Türkiye genelinde 14 bin 659 çocuğun aile ortamında büyümeleri için destek sağladıklarını ifade etti. Hatay’da iki çocuk evleri sitesiyle 62 çocuğa bakım hizmeti verdiklerini belirten Göktaş, açılışı yapılan yeni çocuk evleri sitesinde 80 çocuğun daha fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanacağı bir yaşam alanı oluşturulduğunu dile getirdi.

Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamında çocukların ailelerinin yanında gelişimlerini takip ettiklerini belirten Bakan Göktaş, Eylül ayı için toplam 1 milyar 54 milyon lira ödemeyi vatandaşların hesaplarına yatırdıklarını açıkladı. Bu programla ailelerin eğitim giderlerine katkı sağladıklarını ve çocukların sosyal açıdan desteklenmesini hedeflediklerini belirtti. Göktaş, "Çocuklarımızın bireysel gelişimlerine ve sosyal becerilerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca Göktaş, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğine dikkat çekerek, Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin, rahmetli Serdar Demir’in anısına TUSAŞ ve Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği tarafından hayata geçirildiğini belirtti. Göktaş, "Serdar kardeşimizin bu projeye yaptığı katkılar, çocuklarımızın dualarıyla karşılık bulacak" ifadelerini kullandı.