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Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmaları teşvik eden düzenlemeler, çalışma saatlerini aşağı çekmeyi amaçlıyor. Bu değişikliklerle birlikte esnek çalışma modelleri daha da yaygınlaşacak.

Günümüzde birçok Avrupa ülkesi, çalışma saatlerini kısaltma ve iyileştirme çalışmalarına odaklanırken, Türkiye'deki gelişmeler de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Meclis'e sunulan haftalık çalışma saati teklifiyle birlikte, mesai saatlerinin 45 saatten 37.5 saate düşürülmesi tartışılıyor.

Pandemi sonrası esnek çalışma modellerinin benimsenmesi, çalışma saatlerinin azaltılmasıyla ilgili çeşitli formüllerin üzerinde durulmasına neden olmuştur. İş Kanunu'na göre düzenlenen çalışma süreleri, teknolojik değişim ve verimlilik artışı göz önüne alınarak Meclis gündemine taşınmıştır.

A Haber'e göre, Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, çalışma saatlerinin tarihsel olarak azaldığı ve düzenlenmesinin amaçlarının iş gücünün korunması, halk sağlığının desteklenmesi ve ailelere daha fazla zaman ayırma imkânı sağlamak olduğu vurgulanmıştır.

Araştırmada ayrıca, ara dinlenmelerin fazla mesaide hesaba dâhil edilmediği ve işverenin isteğine bağlı olarak uzatılabileceği belirtilmiştir. Haftalık çalışma süresi yasal olarak 45 saatle sınırlıdır ve işverenle işçi arasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak belirlenebilir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, ulusal mevzuatı yeni esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirmek için çalışma yaptığı ifade edilmektedir. Mesai saatlerini aşağı çekecek düzenlemeler, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmaları teşvik ederek iş dünyasının ihtiyaçlarına ve iş-özel yaşam dengesine uyum sağlayacak şekilde hızlı bir biçimde hayata geçirilecek.

Dünya genelindeki uygulamalara dair yapılan Meclis araştırmasında, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç gibi birçok ülkedeki çalışma sürelerine dair bilgiler de sunulmuştur. Bu çerçevede, Fransa'da yasal haftalık çalışma süresinin 35 saat olduğu, Belçika ve Avustralya'da 38 saat, İsveç'te 40 saat, İngiltere'de fazla mesai dâhil 48 saati geçmediği bilgisi paylaşılmıştır. Portekiz, Danimarka ve İspanya'da ise bazı şirketlerin 4 günlük mesai uygulamasına geçtiği belirtilmiştir.

Çalışma sürelerinin sınırlandırılmasının ekonomik, sosyal ve teknik bir zorunluluk olduğu ve tarafların iradesine terkedilemeyeceği vurgulanarak, bu konuda alınacak kararların önemine işaret ediliyor.