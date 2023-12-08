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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete yapılacak zam konusundaki açıklamaları, 11 Aralık'ta gerçekleştirilecek toplantı öncesinde gündemi sarsmış durumda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Eylül ayında kişi başına düşen kredi kartı borcu, asgari ücretin 16 bin 53 lira üzerine çıkarak 27 bin 455 liraya ulaştı. Bu durum, kredi kartı borçlarının asgari ücretin ortalama 2.5 katına ulaştığını gösteriyor ve maaşları eritmeye devam ediyor.

2024 yılı asgari ücret pazarlığı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ücretin ekonomik dengeleri bozmayacak şekilde belirleneceğini vurguladı. Ancak yüksek enflasyonun etkisiyle asgari ücretin alım gücünün düşmesi, borçların ise artış göstermesine neden oldu.

BDDK'nın verilerine göre, ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olarak açıklandığında kişi başına düşen bireysel kredi kartı borcu 14 bin 377 TL idi. Haziran ayında yapılan ikinci zamla birlikte asgari ücret 11 bin 402 TL'ye çıktı, ancak bu durum kişi başı kredi kartı borçlarının katlanarak artmasına engel olamadı. Eylül ayında, kredi kartı borcu asgari ücretin 16 bin 53 lira üzerine çıkarak 27 bin 455 liraya yükseldi.

Ekonomi yönetimi, tüketici kredisi kullanımını baskılamaya çalışsa da, vatandaşlar artan oranda kredi kartı kullanımına yöneliyor. Faiz artışları, gecikme faizlerinin yükselmesi ve nakit avans limitinin düşürülmesine rağmen, bireysel kredi kartı borçları büyümeye devam ediyor.

BDDK'nın son verilerine göre, eylülde kredi kartı borçları, ilk kez ihtiyaç kredisi borçlarını geçti. Kasım ayında kredi kartı borçları 1 trilyon lirayı aşarken, bireysel kredi kartı borçları 1 trilyon 79 milyar TL'ye ulaştı. Bu, kredi kartı borçlarındaki yıllık artışın yüzde 139.2'ye ulaştığını gösteriyor. Aynı dönemde ihtiyaç kredisindeki artış ise yüzde 38.6 oldu.