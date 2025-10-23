Soner Sarıkabadayı Geliyor

Yozgat’ın yanı başında Kayseri’de etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamında Soner Sarıkabadayı 16 Kasım’da Kayserili vatandaşlarla buluşuyor. Bu eğlenceli gecede yerinizi ayırtın. Biletlere, biletinial,biletix.bubilet'ten ulaşabilirsiniz.

Kayseri’de Yaşayan Yozgatlılar İlgiyle Takip Edecek

Kayseri Erciyes Kültür Merkezinde Kayseri de yaşayan Yozgatlılar ve Kayseri halkı konsere davet edildi. Konsere ait saat, şuan için belirlenmedi. Konser saatinin ilerleyen günlerde belirlenmesi bekleniyor.