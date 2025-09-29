Kahvaltı programına, Mamak Belediye Meclis Üyesi Ahmet Koç, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Selçuk Bağcı ve Başkan Vekili Abdullah Doğan, Sincan Yozgatlı Dernek Başkanı Haydar Duran, Akdağmadeni Dernek Başkanı Eyüp Yıldırım, Çaypınar Köyü Dernek Başkanı Ali Muş, dernek yönetimleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Örenkale köylüsü katıldı.

Ankara Sincan Belediyesi Kültür Evi’nde gerçekleştirilen etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Programda konuşan Örenkale Derneği Başkanı İbrahim Mete, kardeşlik ve dayanışma ruhunun önemine dikkat çekerek, “Bugün burada bizleri bir araya getiren, kardeşlik bağlarımızı pekiştiren dayanışma ruhudur. Katılım sağlayarak bu anlamlı buluşmayı güçlendiren tüm hemşerilerimize ve protokol üyelerimize teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerle bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye ve kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mete, kahvaltı programının, Akdağmadeni Örenkale köyü ruhunun yaşatılmasında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Selçuk Bağcı, Yozgat kültürünün yaşatılmasının önemine değindi.

Bağcı, “Bu tür organizasyonlar hem kültürümüzü korumak hem de birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek adına büyük bir anlam taşımaktadır. Sincan’daki hemşerilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duydum. Birlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur” dedi.

Etkinlik boyunca Yozgat kültürünün gelecek nesillere aktarılması gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, bu tür buluşmaların kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti. Program, davul zurna eşliğinde halayların çekilmesi ve samimi sohbetlerle sona erdi.