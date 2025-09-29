1 Ocak 2026’dan itibaren 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde açıklama girme zorunluluğu geliyor.

Yozgatlı vatandaşlar için önemli bir finansal düzenleme geliyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren, 200 bin TL ve üzeri para transferi uygulayan herkesin işlem açıklaması girmesi zorunlu hale gelecek. Bu uygulama, hem bankacılık işlemlerinde şeffaflığı artırmayı hem de yasa dışı faaliyetleri engellemeyi amaçlıyor.

İşlem Açıklaması Zorunlu Hale Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı karara göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bildirilen tebliğle resmileşti. Tebliğ’de, yüksek tutarlı para transferlerinde en az 20 karakterlik açıklama girilmesi gerektiği yazıldı.

Gün İçerisindeki Toplam Transferler Takibe Alınıyor

Yeni düzenleme yalnızca tek bir işlemi değil, aynı kişiye gün içinde yapılan toplam para transferlerini de kapsıyor. Eğer bir alıcıya yapılan toplam transfer miktarı 200 bin TL’yi geçerse, sistem otomatik olarak kullanıcıdan işlem gerekçesini girmesini isteyecek.

Bankalar, bu düzenlemeyle uyum içinde olmak için özellikle ATM işlemlerinde “akıllı klavye” uygulamasını gündeme getiriyor. Yüksek tutarlı para transferi anında kullanıcıya özel ekran açılacak ve işlem sadece açıklama girilmesinin ardından tamamlanabilecek. Bu uygulama, hem kullanıcı güvenliğini hem de mali denetimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Yasa Dışı İşlemlere Karşı Önlem Alınmayı Amaçlıyor

1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlükte olacak bu adım, kara para aklama ve yasa dışı bahis faaliyetlerini önleme amacı taşıyor. MASAK yetkilileri, kullanıcıların işlemlerini eksiksiz ve doğru biçimde girilmesi için finansal güvenlik açısından kritik olduğunu bildirdi.