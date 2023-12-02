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Milyonlarca memur ve emekli, enflasyon rakamlarını yakından takip ederek, maaşlarındaki olası değişiklikleri öğrenmek için sabırsızlanıyor. 6 aylık enflasyon verisine göre belirlenen maaş zammı için gözler, 4 Aralık Pazartesi günü açıklanacak olan Kasım ayı enflasyonuna çevrildi.

Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında aldıkları yüzde altılık sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacaklar. Bu kapsamda, ekim sonu itibarıyla enflasyon oranının yüzde 22'yi aştığı biliniyor. Ancak, net rakam, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verisiyle birlikte belirlenecek.

Zam oranları ise 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek. Milyonlarca memur ve emekli, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacaklar. Temmuz ayındaki sözleşme zammının üzerinde gerçekleşen enflasyon farkı, memurların ve emeklilerin maaşlarına olumlu yansıyacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir gerçekleşen enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Dört aylık enflasyon verisi açıklandığına göre, şu an için yüzde 29,41'lik zam ihtimali doğdu. Ancak, yılın kalan iki ayına ilişkin verilerin açıklanmasıyla birlikte zam oranı netleşecek.

Ekonomistler, Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 3,68 artacağını tahmin ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini 4 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Bu veriler, milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği zam oranlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.