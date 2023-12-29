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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme ile çalışan emeklilere 5 bin lira destek ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Daha önce kapsam dışında kalan çalışan emeklilerin tamamının faydalanabileceği destek ödemeleri, 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacak. Destek, tek seferlik olarak verilecek olup, miktarının toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olduğu belirtiliyor.

Çalışan emeklilere yapılan bu destek, emeklilerin maddi durumlarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, düzenlemenin emekliler için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, bu destekten yararlanacak emeklilere geçmiş olsun dileklerini iletti.