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Türkiye, Sibirya'dan gelen aşırı soğuk havanın etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji sitesi Hava Forum'un verilerine göre, Sibirya'da yaşanan ekstrem soğuklar Türkiye'yi olumsuz bir şekilde etkileyebilir. -57, -55, -54, -53, -52 gibi düşük sıcaklık seviyeleri ölçüldü ve bu durumun birikmeye devam ettiği belirtildi.

Hava Forum'un yaptığı açıklamada, Sibirya'da soğuk havaların birikmeye başlamasıyla ilgili olarak, "-57, -55, -54, -53, -52'ler havada uçuşuyor... Burayı kapalı bir buzdolabı gibi düşünün... Bu buzdolabı kışın bize yarayacak. Kar sevenler için iyi haber..." denildi.

Türkiye'nin kış mevsimi, Sibirya'dan gelen bu soğuk hava kütlesinin etkisiyle belirlenecek gibi görünüyor. Hava Forum'un paylaştığı bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Sibirya'dan gelen soğuk hava kütlesi Türkiye'ye doğru hareket edebilir ve bu durumda sıcaklıkların düşmesi ve kar yağışının artması bekleniyor.

Sibirya'daki soğuk hava kütlesinin oluşma nedeni ise kış mevsiminin gelmesiyle birlikte atmosferik basınç farklılıkları ve güneş ışınlarının az gelmesidir. Kuzey yarımkürede yer alan Sibirya, bu nedenle soğuk hava kütlesini oluşturarak çevre bölgelere doğru hareket ettiriyor.