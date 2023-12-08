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Türkiye'nin meteorolojik durumu son raporlara göre oldukça değişken bir seyir izliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, ülkemizin birçok bölgesinde farklı hava koşulları bekleniyor.

YAĞIŞLARLA MÜCADELE

Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yoğun yağmur ve sağanak yağışlarına hazırlıklı olmalıdır. Marmara'nın batısı, Orta Karadeniz, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun birçok bölgesinde yağışlar yer yer kuvvetli ve şiddetli olabilir. Özellikle Muş, Bingöl, Siirt ve Batman çevrelerinde çok kuvvetli yağışlar öngörülmektedir.

SICAKLIK DEĞİŞİKLİKLERİ

Sıcaklık değerlerinde güney ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece düşüş beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarlar genellikle güney ve güneybatı yönlerden esecek, ancak kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi bekleniyor.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Özellikle Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra kuvvetli yağışlar; Ege Bölgesi'nde yağmur ve sağanaklar; Akdeniz Bölgesi'nde ise aralıklı yağmur ve sağanakların etkili olacağı belirtilmektedir.

YOZGAT’TA SAĞANAK

İç Anadolu'da Ankara, Yozgat, Çankırı, Eskişehir ve Konya'da yağmur ve sağanak; Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak; Orta ve Doğu Karadeniz'de Tokat, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin'de şiddetli sağanak yağışlar beklenmektedir.

Doğu Anadolu'da bölgenin batısında yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı; Güneydoğu Anadolu'da ise Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar öngörülmektedir.

Vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları, olası sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı önlem almaları önem arz etmektedir.