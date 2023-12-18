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18 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan asgari ücret ikinci toplantısı, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 13.30'da toplanacak ve bu toplantıda asgari ücret için ilk kez belirli bir rakam masaya yatırılacak. İşte detaylar:

Toplantının ilk aşamasında, işveren sendikasını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından yapılan teklif önem taşıyor. TİSK, asgari ücreti 15.000 TL ile 15.500 TL arasında bir bandda belirleyerek, 2024 yılı için Merkez Bankası'nın yüzde 36'lık enflasyon tahminini dikkate alarak 15.500 TL civarında bir teklif sunması bekleniyor.

İşçileri temsilen ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş), özellikle bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini ve gıda enflasyonunu öne sürmesi bekleniyor. TÜRK-İş'in Kasım ayı araştırma sonuçlarına göre, bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18.239,8 TL'ye yükselirken, 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı da asgari 14.025 TL'ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINA DAİR SENARYOLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak