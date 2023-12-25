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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için geri sayım başlarken, AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücret ve memur-memur emeklilerinin zam oranlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, asgari ücretin Cuma günü açıklanabileceğini belirtti.

Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçen dönemde pandemiden dolayı asgari ücret 2 kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3’üncü görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz."

Akbaşoğlu, 2023'e ilişkin yılın son enflasyon verisinin 3 Ocak'ta açıklanacağını hatırlatarak, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50’ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.