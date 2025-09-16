Gebze-Darıca-Dilovası-Çayırova Yozgatlılar Derneği tarafından her yıl düzenlenen geleneksel “Birlik ve Beraberlik Pikniği”, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Hünkar Çayırı, sabahın erken saatlerinden itibaren Yozgatlıların buluşma noktası oldu.

Aileleriyle birlikte piknik alanına gelen yüzlerce Yozgatlı, gün boyu süren etkinliklerle hem dinlendi hem de eğlendi. Kahvaltı sofralarının kurulduğu etkinlikte çocuklar oyun parkurlarında keyifli anlar yaşadı. Günün ilerleyen saatlerinde sahneden yükselen türküler ve çimenlerde çekilen halaylar, adeta bir Yozgat kültür şöleni oluşturdu.

Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Murat Kocataş, pikniğin amacının Yozgatlıların kaynaşması ve birlikteliğinin güçlendirilmesi olduğunu söyledi. Kocataş, “Bu buluşmalar bizler için çok kıymetli. Hemşehrilerimizin birbirine kenetlenmesi, çocuklarımızın kültürümüzü tanıması ve geleneklerimizin yaşatılması bizim için onur kaynağıdır. Bu güzel geleneğimiz gelecek yıllarda da devam edecektir” dedi.

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı İbrahim Reçber de yaptığı konuşmada, Yozgatlıların bulunduğu her yerde değer ürettiğini ve birlikteliğiyle güçlendiğini belirterek, “Bu tür etkinlikler hem hemşehrilerimiz arasındaki kaynaşmayı artırıyor hem de kültürümüzü yaşatıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Esnaf Odası Başkanı Alper Demir, federasyon yönetimi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, daire başkanları, iş insanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı.

Yozgatlı sanatçı Emre Ayaydın sahne alarak Yozgat türkülerini ve Anadolu’nun farklı yörelerinden ezgileri seslendirdi. Katılımcılar türkülere eşlik ederek halaylarla coşkuya ortak oldu.

Piknik boyunca çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi. Çocuklar doyasıya eğlenirken, büyükler halaylar ve türküler eşliğinde günün tadını çıkardı. Etkinlik, akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Piknik, “birlikte daha güçlüyüz” mesajıyla sona erdi. Katılımcılar, Hünkar Çayırı’nda buluşmanın mutluluğunu yaşarken, derneğin geleneksel etkinliğinin her yıl büyüyerek devam etmesini temenni etti.