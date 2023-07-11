Yozgat Milletvekillerini ve protokol mensuplarını makamlarında ziyaret eden Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ve beraberinde ki heyet; yaptıkları ve yapacakları çalışmaları anlattılar yeni göreve gelmiş milletvekilleri ve diğer protokol üyelerine ‘hayırlı olsun’ dileklerini belirterek fikir alış verişinde bulundular.

“KALABALIK HEYET”

Ankara ve Yozgat’ta yapılan ziyarete Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın’ın yanında Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Deniz, Bozok Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hamdi Kurtoğlu, Yozgat İl Dernekler Başkanı Ali Haydar Tuncer, Marmara Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Arslan ve Yozgatlılar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Davut Geze katıldı.

“ÖNEMLİ İSİMLER ZİYARET EDİLDİ”

Heyet Ankara ve Yozgat’ta bir takım ziyaretlerde bulundular. Ziyaret ettikleri isimler arasında AK Parti Ankara Milletvekili, Meclis Dış İşleri Başkanı Fuat Oktay, AK Parti Yozgat Milletvekili, Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yozgat Valisi Ziya Polat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, HSK Genel Sekreteri Seyfi Han, Dr. Abdullah Şengönül, Medya İletişim Uzmanı Osman Yılmaz, İş İnsanı Mustafa Duran ve Konfederasyon Genel Sekreteri Ferhat Karabulut yer aldı.

“VERİMLİ ZİYARET OLDU”

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, ziyaretlerinin oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Çok önemli ziyaretlerde bulunduk. Gittiğimiz yerde fikir alış verişi gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizi, belirli aralıklarla devam ettireceğiz. Amacımız; Yozgat’ı en güzel şekilde temsil etmektir. Biz, birlikte güçlüyüz. Ziyaret ekibimizle birlikte çok güzel hizmetlerimiz olacaktır. Biz diyoruz ki, ‘ Her şey yaşadığımız şehir ve Yozgat için’ Gittiğimiz her bir yerde büyük bir ilgi ile karşılandık. Yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi verdik, fikir alış verişinde bulunduk” dedi. Yasin Nazım Kayhan