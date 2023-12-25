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2023'ün sonuna yaklaşırken, 2016'da başlatılan çipli kimlik uygulamasına geçiş, henüz bu geçişi gerçekleştirmemiş olanlar için önemli bir duyuru ile gündemde. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kimlik ve ehliyet değişim, yenileme ve ücret detayları belirlendi.

Son günü yaklaşan ehliyet yenileme işlemleri için süre uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemlerinin, 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Bu kapsamda, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme tarihi, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 sene daha uzatıldı.

TC Kimlik kartlarının kullanım süresi 10 yıl olarak belirlenmiş olup, bu sürenin sonunda başvuru üzerine yenileniyor. Kimlik kartı yenileme işlemleri için son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlendi. Geçerlilik süresi dolan kimlik kartlarını yenilemek isteyenler, belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunabilirler.

KİMLİK YENİLEME İÇİN RANDEVU NASIL ALINIR?

TC Kimlik kartını yenilemek isteyenler, randevu almak zorundadır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web portalından veya Alo 199 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden randevu oluşturabilirler. Randevu gününde, eski kimlikleri ve biyometrik vesikalık fotoğraflarıyla birlikte nüfus müdürlüğüne başvurarak kimlik yenileme işlemini gerçekleştirebilirler.

2023 KİMLİK KARTI YENİLEME ÜCRETİ: 83 TL

Kimlik kartı yenileme işlemleri için ödenecek ücretler 2023 yılında güncellendi. Doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için ücret 83 TL olarak belirlendi. Ayrıca, kayıp nüfus cüzdanı bedeli 83 TL, kayıp kimlik kartı bedeli ise 166 TL olarak uygulanmaktadır.