Sigortalı olarak uzun süre çalışma imkânı bulamayan veya daha erken emekli olmayı planlayanlar için kısmi emeklilik seçeneği sunuldu. Yeterli prim günü bulunmayanlar için emeklilik hayali artık bir adım daha yakın. Sigorta başlangıç tarihi ve bağlı olunan kuruma göre değişen düzenlemeler, 10, 12.5 ve 15 yıl primle emekli olma fırsatı sağlıyor.

EYT kapsamında, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan SSK’lılar için kısmi emeklilik kapıları aralanıyor. Bu gruptaki vatandaşlar, 3600 prim gününü tamamlayıp belirli yaş sınırına ulaştıklarında emekli olabiliyor. Kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkını kullanabiliyor. Emekli aylığı, üç şartın son gerçekleştiği tarihe göre hesaplanıyor.

Tarım işçileri için 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü şartı aranıyor. 1984 yılından itibaren tarım sektöründe çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alınmış olup, yaş sınırı olmaksızın emekli olma hakkına sahipler. 2008 sosyal güvenlik reformundan önce bu haklara sahip olan tarım işçileri, EYT düzenlemesiyle avantajlarını korumaya devam ediyor.