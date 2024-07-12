Milyonlarca kişinin e-Devlet ve banka şifreleri tehlike altında. Hesaplarınızda bulunan parayı hemen kontrol edin. Dünya çapında tanınan DarkWeb hacker sitesinde ortaya çıkan 10 milyar parolanın çalınmasıyla ilgili olarak siber güvenlik uzmanları, e-Devlet ve banka hesaplarınızı güvende tutmanız konusunda uyarıda bulunuyor.

Son günlerde DarkWeb'de yayımlanan büyük bir veri setinde 10 milyar parolanın bulunduğu ortaya çıktı. Benzer bir durum 3 yıl önce yaşanmış ve tüm kişisel bilgiler, banka, e-posta ve e-ticaret şifreleri hackerlar tarafından ele geçirilmişti. Uzmanlar, "E-Devlet ve bankalar dahil tüm şifrelerinizi hemen değiştirin" uyarısı yapıyor.

Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir, konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı:

“Buradaki veri sızıntısı doğrudan parola listesi dediğimiz, parolaları kırmak için kullanılan ‘wordlist’lerin yayınlanmasıdır. Bu listeler, herkesin kullanabileceği parolaları içerir. Örneğin, bir oyun sitesinde kullandığınız parola, bu site hacklendikten sonra ifşa ediliyor. Büyük kuruluşlar hacklendiklerinde, bu tür veriler deepweb gibi yerlerde paylaşılıyor ve hackerlar bu veri tabanlarından faydalanarak büyük parola listeleri oluşturuyorlar."

Akdemir, şunları ekledi: “Hackerlar, ifşa olan veri tabanlarından elde ettikleri bilgilerle kullanıcıların güvenini sarsacak veriler elde ediyorlar. Adınız, soyadınız, cep telefonu numaranız, ev adresiniz ve e-mail adresiniz gibi bilgilerinizi kullanarak size gelen doğrulama kodunu soran dolandırıcılar var. Şüpheli çağrılardan gelen SMS doğrulama kodu isteklerine karşı dikkatli olmalısınız. Bu, bankaların ikinci doğrulama adımı olabilir."

Akdemir, sözlerine şöyle devam etti: “Yurt dışında 3-D Secure modeli yaygın değil. Kredi kartı bilgilerinizi kaptırırsanız ve kartınız yurt dışı harcamalarına açıksa, hesabınızdan para çekilebilir. Bu nedenle kredi kartlarınızı yurt dışı harcamalarına kapatmalısınız. Bankalar, yurt içindeki dolandırıcılık vakalarında parayı müşteriye iade edebiliyor. İzinsiz çekilen miktar, hukuki mercilere başvurularak geri alınabiliyor. Banka başvurularınız, bankanın hukuk birimi tarafından da takip ediliyor.”

Siber güvenlik uzmanlarının bu uyarılarını dikkate alarak, e-Devlet ve banka şifrelerinizi hemen değiştirin. Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atın.