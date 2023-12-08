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Doğalgaz Desteği'nin detayları resmi olarak açıklandı ve başvuru süreci başladı.

İhtiyaç sahiplerine yönelik belirlenen destek, ısıl harita temel alınarak hesaplanmakta ve vatandaşlara iki aşamada ödeme yapılmaktadır.

2024 DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU BAŞLADI MI?

Mynet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, doğalgaz desteğinin artırıldığını belirtti.

Erdoğan, "İhtiyaç sahiplerine yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dahil ettik.

Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." dedi. Bu kapsamda, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 lira olarak ödenen doğalgaz desteğinin miktarı 1500-3 bin 500 liraya çıkarıldı.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yaparak kimlik doğrulamasını gerçekleştirerek başvurularını iletebilirler.

Doğalgaz yardımı ödemeleri, hak sahiplerinin PTT kartlarına yatırılmaktadır. Başvuru sonucu hak sahibi olan kişiler, PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilirler.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı olma,

E-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulunma,

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etme,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı doğal gaz aboneliği bulunma,

Ödenecek faturanın mesken abone grubuna ait olma ve ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı bulunma şartları yer almaktadır.