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Yozgat Valiliği 18-19 Kasım günlerinde kentte yaşayan vatandaşları kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyardı.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 178 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’dan 18 Kazım Pazar günü saat 03.00’a kadar Yozgat ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtınanın beklediği belirtildi.

Vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyaran Yozgat Valiliği, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamaların yaşanılabileceğini duyurdu.