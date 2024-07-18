Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk” dedi.



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden Yozgatlı vatandaşların da merakla beklediği haber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.