Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 yılın kart aidatlarının iade edileceği" iddialarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Son zamanlarda kredi kartı aidatlarının geri ödenmesiyle ilgili haberlerin sıkça gündeme gelmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak sahte para iade tekliflerinin paylaşıldığı belirtiliyor.

DMM, bu tür paylaşımların güvenilir olmadığını ve dolandırıcılık amacı taşıdığını vurguladı. Yapılan açıklamada, sosyal medyada yayımlanan "kart aidatları iade edilecek" vaadiyle paylaşılmakta olan linklerin e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi için tasarlandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bazı sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) adı kullanılarak, ‘Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 yılın kart aidatlarının iade edileceği’ şeklinde paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar dolandırıcılık amaçlıdır. ‘Kart aidat ve işlem ücreti iadesi’ vaadiyle yayımlanan linkler aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin çalınması hedeflenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının isim ve logolarının kullanıldığı bu dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunmalıdır,” denildi.

Vatandaşlar, e-Devlet bilgilerini korumak ve dolandırıcılıklardan kaçınmak için resmi kurumların duyurularını takip etmeli ve şüpheli bağlantılardan uzak durmalıdır.