Normal zamanda 2024 Mart'ta ödenecek olan ancak bu sene ödenmesi kararlaştırılan buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerin mazot gübre desteği Ziraat Bankası hesaplarından çekilecek.

2024'ün Mart ayında ödenmesi planlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri alınan kararla erken yatırılacak. 5 Eylül tarihli Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin 5 ay öne çekildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazot, gübre desteklerini ekimden itibaren hesaplarına tanımlayacağız. 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan 11,5 milyar liralık destek ödemesini bu yılın Ekim ayına çekerek kışlık ekimleri öncesinde üreticilerimizin yanında olacağız. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Yapılan açıklama üzerine Yenifakılı İlçe Tarım Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yenifakılı İlçe Tarım Müdürlüğü yapmış olduğu paylaşımda; “Hububat üreticilerimizin kışlık ekimler için hazırlık dönemi başında ihtiyaç duyduğu mazot ve gübre desteğini geçtiğimi yıl olduğu gibi bu yıl da erkene çekiyoruz. Bu kapsamda 11,5 milyar liralık mazot ve gübre desteğini 2024 yılı Mart ayı yerine, 2023 yılı Ekim ayında itibaren ayni olarak kullanılmak üzere çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartlarına tanımlayacağız” ifadeleri kullanıldı.

ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?

Buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot gübre desteği Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere ödenecek. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sorgulaması yapabilir.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ'NE KAYITLAR BAŞLADI

2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül'de başladı ve 2 Ocak 2024'e kadar devam edecek.

Bitkisel üretim yapan ve bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin ÇKS başvurularını yapmaları gerekiyor. ÇKS 2024 üretim yılı için başvuruda bulunan çiftçiler ürün güncelleme başvurularını 2024 yılı Şubat ayı içerisinde e-Devlet üzerinden ya da İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Haber Merkezi