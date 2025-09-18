Türkiye’de hızla gelişen ve aslında kullanıcıya birçok kolaylık sağlayan bankacılık uygulamaları son dönemlerde kimi mağduriyetleri de beraberinde getirdi.

Her ne kadar ilgili kurumların uyarılarıyla birlikte kendini hakim, savcı ya da güvenlik görevlisi olarak tanıtanlara kananların sayısı giderek azalsa da dolandırıcılar da yeni yöntemler bulmaya devam ediyor.

Bu aralar sıkça duyduğumuz sorunlardan biri de bankacılık uygulamalarında yer alan ‘ödeme iste’ seçeneği.

'Ödeme İste' Nasıl Çalışıyor?

Kimi bankalar müşterilerinin zorda kalmaması adına tanıdıkları birinden anlık para isteyebilmelerini mümkün kılıyor.

Bankacılık uygulamasına giriyorsunuz, tanıdığınız birinden belli bir miktar para talep ediyorsunuz. Karşı tarafın bankacılık uygulamasına bildirim gidiyor. Eğer o kişi onay verirse para hemen hesabınıza geçiyor.

İlk bakışta son derece yararlı olan bu uygulama, kötü niyetli kişilerin elinde bir dolandırıcılık aracına dönüşüyor...

Dolandırıcıların 'Kapora' Yalanı

Dolandırıcılar, önce internetteki ilanlarda gezip gözüne kestirdiği bir ilan için satıcıyla temasa geçiyor. Satılık ürünü almak istediğini ve kapora gönderebileceğini söylüyor. Örneğin, ‘20 bin TL kapora göndereceğim’ diyor. Karşı taraf da hesabına 20 bin TL gelmesini bekliyor. Bu sırada mağdur edilmek istenen kişinin bankacılık uygulamasından ’20 bin TL öde’ benzeri bir bildirim geliyor.

Özellikle yaşlı vatandaşlar ya da bu tür uygulamaları alışık olmayanlar işte bu noktada dolandırılıyor. Bildirimde yer alan mesajı tam okumadan doğrudan onay veriyorlar ve hesaplarından 20 bin TL’nin dolandırıcıya gitmesine sebep oluyorlar.

“Onay Verdiğiniz Metni Mutlaka Okuyun”

Avukat Rıdvan Yıldız son zamanlarda bu tür dolandırıcılık mağduriyetlerinin giderek artığını belirtiyor. Özellikle online sistemi kullanmakta zorlanan bazı yaş gruplarının mağdur olduğunun altını çiziyor.

Bu gibi durumlarda gelen sms ya da bildirimlerin dikkatli okunması gerektiğini belirtiyor. Böylesi mağduriyetlerin ardından bankaya sorumluluk yüklemenin de pek mümkün olmadığından bahsedip, şunları söylüyor:

“Mobil uygulama ve internet kullanımında zorlanan banka müşterilerinin ilgili bankalardan bu özellikleri kapatmalarını istemesi çok önemli. Aslında bankacılık sektörü de elinden geldiğince güvenlik önlemlerini artırıyor. Çift doğrulama, çipli kimlik zorunluluğu ve benzer adımlar atılıyor.

‘Ödeme iste’ yöntemi ise bunlardan bağımsız. Tamamen o an mesajı ya da bildirimi doğru okumakla ilgili bir süreç. Yine de bu tür sorunlarla mağdur olmak istemeyen vatandaşlar bu özelliklerin kapatılmasını talep edebilir. Bunu uygulamadan ya da şubeden yapabilirsiniz.

Her ne olursa olsun en kritik husus tüm yazıları dikkatli olmak ve uyarıları dinlemek. Yargı mensupları ya da emniyet görevleri sizden para istemez. Banka personeli kesinlikle şifre talep etmez. ‘Telefonu kapatma ve dediklerimiz yap’ diyenler başta olmak üzere şüpheli gördüğünüz durumlarda bankacılık işlemlerine onay vermeyin. Telefonu kapatın ve en yakın güvenlik noktasına giderek durumu anlatın. Eğer kullanıcı dikkatli olursa vatandaşların bankacılık uygulamaları üzerinden dolandırılması son derece zor.”