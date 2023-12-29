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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan 2024 asgari ücret rakamıyla birlikte, birçok alanda değişiklikler yaşanacak. Asgari ücretle orantılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 artacak. Askerlik ve doğum borçlanması için başvuruda bulunanlar ise bugünden itibaren 50 bin lira daha az ödeme yapma fırsatını değerlendirebilecekler.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2024 asgari ücret, milyonlarca çalışanın merakla beklediği bir gelişme oldu ve yeni asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Bu artışın işveren kişiye maliyeti ise 23 bin 502 lira oldu.

Asgari ücretle birlikte her alanda değişiklik yaşanırken, askerlik ve doğum borçlanma primleri asgari ücretten daha az ödenemiyor. Bu sebeple, asgari ücretteki artışa paralel olarak SGK'ya yapılan hizmet borçlanmalarında prim maliyetleri yüzde 49 oranında artacak.

Habertürk'te yer alan habere göre; mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma için en düşük prim tutarı 143.09 TL iken, yeni asgari ücret üzerinden bu tutar 213.36 TL'ye yükselecek. Bu durum, 18 aylık askerlik borçlanması için ödenecek prim tutarını 77 bin 263 TL'den 115 bin 214 TL'ye çıkaracak.

Kadınlar, sigortalı çalışmaya başladıkları tarihten sonra doğan çocukları için 2 yıla kadar olan dönemde boşta geçen sürelerini borçlanabiliyorlar. Bir kadın üç çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma yapabiliyor. Bir çocuk için 720 günlük borçlanmanın maliyeti 103 bin 25 TL'den 153 bin 619 TL'ye çıkacak, bu da borçlanma maliyetinin 50 bin 594 TL artacağı anlamına geliyor.

2024 yılı ile birlikte askerlik veya doğum borçlanması yapmayı planlayanlar, maliyet artışından etkilenmemek için son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2023'e kadar e-Devlet üzerinden veya sosyal güvenlik müdürlüklerinden başvuruda bulunarak, primi şu anki asgari ücret üzerinden ödeme fırsatını yakalayabilirler.