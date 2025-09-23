Sakarya Yozgatlılar Derneği Kadın Kolları, Yozgat kültürünü tanıtmak ve kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Kadın Kolları Başkanı Şahinde Baygül öncülüğünde düzenlenen etkinliklerde Yozgat’ın geleneksel değerleri Sakarya’da yaşayan hemşehrilere ve farklı kesimlerden katılımcılara tanıtılıyor.

Belirli aralıklarla dernek binasında kadınlarla bir araya gelen Baygül, yürütülen çalışmaları değerlendirip gelecek dönem planları hakkında bilgi veriyor. Bu buluşmalar sadece dernek üyeleriyle sınırlı kalmazken, farklı bölgelerden kadınların da ilgisini çekiyor.

Baygül, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Kadınların var olduğu yerde mutlaka güzellikler olur, üretkenlik olur. Biz Yozgatlı kadınlar olarak hemşehrilerimizle bir araya geliyor, birlik ve beraberlik içinde kültürümüzü yaşatıyoruz. Yozgat’ın geniş ve derin kültürünü Sakarya’da tanıtmak bizim en büyük görevimiz. Bunun için kadınlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Kadın Kolları’nın yürüttüğü çalışmalar arasında yöresel yemek günleri, el emeği ürün sergileri, sosyal yardımlar, kültürel söyleşiler ve geleneksel bayram buluşmaları yer alıyor. Kadınların aktif katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikler, Sakarya’daki Yozgatlı hemşehrilerin kaynaşmasına ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Kadınların sivil toplumda daha görünür hale gelmesinin önemine değinen Baygül, “Kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi sivil toplum çalışmalarında da öncü olmalıdır. Biz burada bir araya gelerek sadece kültürümüzü yaşatmıyor, aynı zamanda dayanışmayı da büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.