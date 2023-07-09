Türkiye’nin dört bir yanından Kula’ya gelen öğrenciler, kampın yanı sıra Kula’nın tarihi ve turistik yapıları ile Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO tescilli Jeopark alanını da görme fırsatı yakaladı.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun büyük destekleriyle memleketi Kula’ya kazandırılan ve kamp dönemi başlangıcında misafirlerini ağırlamaya başlayan Kula Gençlik Kampı’nda 3-8 Temmuz tarihleri arasında 166 öğrenci kamp yapıyor. Ulusal kategorideki 16-17 yaşındaki kız öğrencilerin katıldığı, İstanbul, Ordu, Giresun, Eskişehir, Bilecik, Kayseri, Yozgat, Isparta ve Burdur’dan öğrencilerin yer aldığı yaklaşık 166 genç ve 1 kamp sorumlusu ile 7 gençlik lideri, kamp alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra Kula’nın tarihi ve turistik yapılarını da yakından inceleme fırsatı yakaladı. Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO tescilli Jeopark alanında da inceleme yapan öğrenciler, eşsiz doğa harikasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kamp alanında canlı müzik eşliğinde şarkılar söyleyip çeşitli etkinlikler gerçekleştiren öğrenciler, kamp süresi boyunca doğa ile iç içe zaman geçirerek Kula’dan ayrılacak.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği birçok faaliyete eşlik eden Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, öğrencilerle bol bol sohbet ederek Kula ile ilgili bilgiler verdi. Bölgenin tarih ve turizm alanında yükselen yıldızı olan Kula’nın tarihi yapıları, geçmişi ve günümüzdeki onlarca tarihi yapısıyla geçmişe ışık tutan bir ilçe olduğunu öğrencilere anlatan Kaymakam Birkan Tatlısöz, öğrencilerin sorularını da tek tek yanıtladı. İHA